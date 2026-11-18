Il centro sportivo di Sagnino passa al Tennis Como.

La gestione dell’impianto Caduti di Nassiriya di via Segantini attualmente comunale va dunque ai privati come da procedura aperta nei mesi scorsi, perché – si legge nelle carte di Palazzo Cernezzi – “risulta economicamente e funzionalmente conveniente rispetto a una gestione in economia da parte del Comune”. La durata della concessione è di 24 mesi con possibilità di rinnovo per un altro anno, con decorrenza dall’1 gennaio 2027.

Due le buste arrivate in Comune: il Tennis Como è risultato miglior offerente. Tra offerta tecnica ed economica si è aggiudicato 76,33 punti su 100.

L’altra offerta era arrivata dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da Manuten Clean e Unione Sportiva Tavernola.



Nella struttura, che dispone di un parcheggio adiacente, ci sono un campo da calcio a 5 scoperto, un campo di calcio a 5 coperto, uno da tennis in erba sintetica, spogliatoi, ufficio, bar, magazzino e bagni per il pubblico. L’aggiudicatario, come previsto dal bando, dovrà assicurare la maggior apertura oraria possibile del centro sportivo di via Segantini, garantendone la fruizione per tutti i giorni della settimana e, al contempo, tutelando l’uso da parte di scuole, associazioni sportive e privati. Il nuovo gestore dovrà valorizzare l’attività sportiva agonistica, amatoriale e sociale.