Quattro sfide casalinghe consecutive per il Como. Si comincia sabato 21 novembre alle 15 con Como-Cagliari, match che apre la 12ª giornata di Serie A.

Tre giorni dopo, martedì 24 novembre alle 21, torna la Champions: al Sinigaglia arriva l’Aek Atene per la 5ª giornata. I biancoblù sono quarti e arrivano dal clamoroso 9-1 contro il Lens.

Si torna poi in campionato domenica 29 novembre alle 20.45 con il big match Como-Juventus, e mercoledì 2 dicembre alle 21 c’è l’ottavo di finale di Coppa Italia contro la Cremonese, sempre sulle rive del Lario.

Eventi che, come sempre, prevedono una serie di limitazioni che riguardano la viabilità, soprattutto nella zona dello stadio.

Per quanto riguarda Como-Cagliari i divieti scattano venerdì nella consueta zona tra largo Borgonovo e via Veneto per consentire la sosta dei mezzi tecnici utilizzati per la trasmissione televisiva.

Sabato mattina dalle 6.30 divieto di sosta e di circolazione nella zona attorno allo stadio, con eccezioni per i residenti nella zona, in accordo con i movieri. Medesimo provvedimento nelle zone di sosta di via Recchi, via Rosselli (controviale alberato). via Campo Garibaldi, via Vacchi e a Lazzago, dove saranno accolti i tifosi della formazione sarda.

Come sempre, poi, ci sarà uno stop momentaneo al traffico sulle strade verso il Sinigaglia per l’arrivo delle squadre e dei pullman della tifoseria ospite.

Martedì sarà la volta della partita tra il Como e i greci dell’Aek Atene, valida per la Champions League.

Legato a questo incontro c’è il provvedimento di chiusura tra viale Borgonovo e viale Vittorio Veneto, sempre legato alla presenza dei mezzi per la trasmissione televisiva. L’inizio è fissato già dopo la gara di sabato tra Como e Cagliari, con divieto di sosta fino alle ore 8 del 25 novembre.

Saranno vietati anche alcuni parcheggi sulla destra all’inizio della strada per consentire il passaggio ai veicoli sul controviale di viale Vittorio Veneto.

Gli altri divieti attorno allo stadio saranno in varie fasi. Dalle 13 alle 21 di lunedì parcheggi vietati in via Sinigaglia – tratto tra viale Masia e viale Rosselli – e via Masia – tra viale Rosselli e via Sinigaglia. Dalle 16.30 divieto alle 21 nelle stesse vie circolazione vietata, con eccezione per i residenti, che si dovranno coordinare con i movieri.

Il giorno della partita dalle 7.30 fino a mezzanotte (o comunque fino a cessate esigenze) divieto di sosta e circolazione attorno allo stadio Sinigaglia, oltre a via Recchi e via Rosselli (nel controviale alberato).

Il provvedimento del Comune di Como prevede teoricamente dalle 6.30 del giorno della partita il divieto di sosta a Lazzago, ma, come in occasione della sfida con il Manchester, questa opzione potrebbe non valere. Lo deciderà il Gruppo operativo di sicurezza nelle prossime ore.

In occasione di entrambe le partite è previsto il divieto di transito ai pedoni tra l’area dei Giardini a Lago, viale Vittorio Veneto e Largo Borgonovo.