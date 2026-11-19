In mostra alla Pinacoteca civica di Como i disegni originali di Antonio Sant’Elia, l’architetto comasco che all’inizio del Novecento immaginava la città del futuro. Inaugurata stasera, l’esposizione apre le porte al pubblico da venerdì 20 novembre, a 110 anni dalla morte di Sant’Elia, caduto in guerra nel 1916 a soli 28 anni. Sant’Elia è tra i protagonisti del Futurismo, il movimento artistico che esaltava la velocità, le macchine e la vita moderna, e nei suoi disegni compaiono grattacieli, grandi stazioni e strade su più livelli. La sua città del futuro non è mai stata costruita, eppure i suoi fogli hanno ispirato gli architetti comaschi degli anni Trenta, i cosiddetti razionalisti, autori di edifici dalle forme semplici e geometriche ancora oggi visibili in città. Ed è proprio su questo patrimonio che punta il Comune, con l’obiettivo di farlo conoscere al pubblico più ampio possibile.

Il percorso, al secondo piano del museo, racconta in particolare il legame tra Sant’Elia e Giuseppe Terragni, il più noto tra gli architetti razionalisti comaschi. Da alcuni disegni di Sant’Elia, che raffigurano torri simili a fari, nasce infatti il Monumento ai Caduti vicino allo stadio Sinigaglia, progettato da Terragni negli anni Trenta per ricordare i soldati morti nella Prima guerra mondiale. In esposizione ci sono schizzi, progetti, fotografie e documenti d’epoca, insieme a opere in prestito da collezioni private. Alla base della mostra c’è il lavoro di ricerca degli studenti dell’Accademia di Brera, la scuola d’arte milanese, guidati dalle 3 curatrici del progetto, Alessandra Coppa, Rosanna Ruscio e Lorella Giudici.

La mostra comasca, del resto, è solo metà del progetto, che prosegue a Milano al Casva, il centro studi sulle arti del Comune di Milano, dove i disegni di Sant’Elia sono accostati ai quadri dei pittori comaschi dell’epoca, fatti di forme geometriche e colori. In Pinacoteca l’esposizione resterà aperta fino a domenica 31 gennaio, con ingresso compreso nel biglietto del museo e diversi appuntamenti in calendario, dalla presentazione del catalogo alle visite guidate nei luoghi della città legati all’architetto.