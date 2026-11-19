Elezioni Como 2027: nelle ultime ore il nome di un candidato ha improvvisamente preso quota. È quello di Gioacchino Favara, presidente dello Yacht Club Como.

PERCHE’ FAVARA

Attenzione: il nome non è certo una novità. Favara è l’anima di Progetto Como, laboratorio politico che diventerà una lista alle prossime elezioni.

La novità – clamorosa, per certi versi – sta nel fatto che Favara potrebbe essere il candidato di tutto il centrodestra. Il candidato di nessuno, politicamente, quindi di tutti, idealmente: non è espressione diretta dei tre partiti – Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia – che non riescono a trovare una quadra, e quindi potrebbe essere il nome sul quale tutti sono d’accordo perché nessuno ne rivendica l’appartenenza.

D’altronde, il percorso politico di Favara ha seguito una traiettoria molto ampia. Per anni è stato sindacalista della Uil. Poi è stato consigliere comunale di Como con il Partito Democratico, dal quale è uscito in polemica nel 2016.

Si arriva così al 2025, quando Favara diventa presidente di uno dei circoli più antichi e prestigiosi della città: lo Yacht Club di Como, ambiente naturalmente molto lontano dal centrosinistra. Poi la creazione di Progetto Como, laboratorio e futura lista dell’area di centrodestra.

E ora, quelle indiscrezioni che lo vedono come candidato sindaco non della lista, ma di tutto il centrodestra. Un’ipotesi che nasce da una frattura interna a Fratelli d’Italia, partito che – voti alla mano – dovrebbe esprimere il candidato sindaco. Non tutti sarebbero d’accordo nel candidare il presidente provinciale Stefano Molinari, e in questo scenario prenderebbe quota il nome di Favara.

IL M5S CANDIDA DI GIUSEPPE

Nel frattempo, mentre il centrodestra temporeggia, un altro partito ha ufficializzato il proprio candidato: è il Movimento 5 Stelle, che schiera per Como 2027 Patrizia Di Giuseppe. Docente di lettere e storia all’Itis Magistri Cumacini di Como, Di Giuseppe – scrivono i pentastellati – è “profonda conoscitrice del territorio e del tessuto sociale locale, e unisce all’impegno civico una lunga esperienza nella formazione, nella ricerca e nella gestione di realtà culturali e associative. Mostra una solida competenza nella storia locale, nell’arte e nella promozione culturale, maturata anche attraverso pubblicazioni, convegni, curatela di mostre ed esperienze di volontariato archeologico e museale – continua il Movimento 5 Stelle di Como –. Una candidatura che mette al centro competenza, ascolto e attenzione per la nostra comunità comasca“.