Taglio del nastro stasera in Pinacoteca civica a Como per la mostra dedicata ad Antonio Sant’Elia, l’architetto comasco tra i padri del Futurismo, morto in guerra a soli 28 anni. Nelle sale del secondo piano del museo di via Diaz, il percorso segue l’evoluzione dei suoi disegni dedicati alla Torre faro fino al Monumento ai Caduti realizzato da Giuseppe Terragni, negli anni Trenta proprio a partire da quegli schizzi. In esposizione bozzetti, tavole, fotografie e documenti d’archivio. L’esposizione resterà aperta fino a domenica 31 gennaio, dal martedì alla domenica, con ingresso compreso nel biglietto della Pinacoteca. Previsti diversi appuntamenti in calendario, dalle visite guidate alla mostra alle passeggiate nei luoghi della città legati all’architetto.