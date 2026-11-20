Archiviata la pausa per le Nazionali, il Como è pronto ad affrontare un lungo tour de force, che inizia, nel sabato di serie A, contro il Cagliari. Squadre in campo alle 15. Tra i lariani torna Chalobah, mentre Addai e Diao si potrebbero rivedere contro la Juventus. Per Kean nuovo lungo stop, come ha spiegato mister Cesc Fabregas in conferenza stampa.

“Kean sta bene ed è più tranquillo – ha spiegato l’allenatore del Como – In un allenamento ha sentito qualcosa, si è spaventato ed è caduto a terra. Ci siamo spaventati anche noi, poi è arrivata l’ambulanza: pensavamo fosse un infortunio grave. La tempistica di recupero? Starà fuori mesi, non settimane, ma vogliamo chiudere definitivamente la situazione. Ora dobbiamo stargli vicino. Il problema è alla gamba destra, non c’entra con le problematiche dello scorso anno”.

Per il Cagliari allenato dal suo amico Fabio Pisacane Fabregas ha profondo rispetto: “Speriamo vada bene domani. I dati ci dicono che affrontiamo una squadra che difende molto bene, compatta e che non lascia linee per giocare. Mendy arriva in grande forma: ha segnato in Nazionale. I nostri avversari hanno giocatori di grandissima qualità, un modo di giocare difficile da affrontare e una grande idea di gioco, oltre a un attacco forte. Pisacane, inoltre, ha il merito di saper valorizzare i giovani”.