Venerdì di sciopero e di manifestazioni. Lo stop del trasporto pubblico, unito a tre cortei organizzati a Como da mattina a pomeriggio, rischia di avere un impatto pesante sulla già fragilissima viabilità cittadina. Logicamente tutto dipenderà dalla partecipazione ma tra strade temporaneamente chiuse, bus e battelli a singhiozzo l’effetto sul traffico potrebbe essere reale tanto che la polizia locale di Como ha messo i provvedimenti nero su bianco in un’ordinanza e, se necessario, potrà modificare il percorso dei manifestanti per esigenze viabilistiche.

Lo sciopero generale è proclamato per l’intera giornata di domani e riguarda tutti i settori pubblici e privati, garantite le prestazioni indispensabili.

Il ritrovo per la manifestazione principale indetta dalla Cgil è fissato alle 9 a Porta Torre. Il corteo percorrerà parte del girone per tornare in città murata e concludere i lavori in piazza San Fedele. Già un’ora prima, però, alle 8, scatterà una prima fase di mobilitazione che partirà da piazza San Rocco per percorrere via Milano. La sospensione della circolazione sarà limitata al passaggio della manifestazione.

Contemporaneamente dalle 8.30, e fino alle 16.30, si fermeranno gli autobus. Lo stop riprenderà poi dalle 19.30 alla fine del servizio. Salvaguardate, dunque, le fasce di garanzia. Fermi anche i battelli, anche in questo caso garantiti i servizi essenziali tra le 6 e le 9 del mattino e dalle 17.55 alle 20.55. I treni di Trenord si fermeranno, invece, dalle 21 di venerdì sera alle 20 di sabato. Inevitabili le ripercussioni sulla circolazione ferroviaria. Viaggeranno i convogli compresi nella lista dei “Servizi minimi garantiti”.

L’ultima mobilitazione partirà alle 17 e coinvolgerà la zona Sud coinvolgendo arterie viabilistiche del calibro di via Varesina, via Giussani e via Paoli.

Al centro della giornata di proteste ci sono il potere d’acquisto, il diritto alla casa, la qualità del lavoro e il futuro dei servizi pubblici, sanità in primis. “Nel Comasco – spiega la Cgil – il 55% delle famiglie fatica ad arrivare alla fine del mese e oltre il 17% vive in condizioni di grave difficoltà economica e gli affitti nell’arco di 10 anni sono aumentati di quasi il 50%”.