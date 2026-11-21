Imprese edili selezionate e documenti già controllati, tutto a portata di clic. Cna Lombardia Nord-Ovest ha presentato sabato 21 novembre a Lariofiere di Erba, nell’ambito della fiera Meci, il portale InOpera, pensato per mettere in contatto chi deve costruire, ristrutturare o sistemare casa con gli artigiani dell’edilizia e degli impianti. L’associazione degli artigiani, nata l’anno scorso dall’unione delle realtà di Varese e del Lario, conta oltre 6000 imprese associate, e la ricerca copre infatti tutte e 4 le province in cui è presente, cioè Como, Lecco, Varese e Monza e Brianza.

Il portale funziona come i classici motori di ricerca. Chi deve fare lavori in casa sceglie il tipo di intervento, per esempio opere murarie o impianti, e indica la zona in cui abita. Compare così l’elenco delle imprese disponibili, ciascuna con la propria scheda, e da lì si possono contattare direttamente, senza intermediari e senza costi. Il servizio è pensato soprattutto per le famiglie, ma è aperto anche alle aziende e agli enti pubblici. A fare la differenza sono però le garanzie, perché sul portale compaiono solo imprese iscritte alla Cna e in regola, con i documenti verificati dai funzionari dell’associazione.

Sulle garanzie insiste anche il presidente di Cna Lombardia Nord-Ovest, Pasquale Diodato, che definisce il portale «l’evoluzione dell’associazione». Per entrare, spiega, le imprese devono avere almeno 3 dipendenti e 3 anni di attività alle spalle, e tutte partono così dagli stessi costi, senza offerte troppo distanti tra loro sul prezzo. Il vantaggio maggiore, secondo il presidente, riguarda i privati, «che quando cercano l’impresa giusta fanno davvero fatica». E se nella propria zona manca la specializzazione richiesta, aggiunge Diodato, la ricerca si può allargare alle province vicine. Il progetto, del resto, guarda già ai prossimi anni.

INSERT — Pasquale Diodato, presidente Cna Lombardia Nord-Ovest

IN: «È sicuramente l’evoluzione del futuro perché stiamo crescendo…»

OUT: «…dobbiamo fare parte di una filiera che deve crescere sempre di più ed essere portata a disposizione di tutti.»

Alla presentazione di InOpera, accompagnata dalla testimonianza diretta di chi è già iscritto, hanno preso parte anche le altre associazioni di categoria del territorio, dai costruttori di Ance Como agli industriali di Confindustria Como, insieme alla Provincia e al mondo del credito.