Da domani al 29 novembre terza edizione di BookCity Milano a Como, in collaborazione con Parolario e in sinergia con il progetto dell’assessorato alla Cultura del Comune #Comolegge.

Un percorso condiviso che unisce Milano, riconosciuta Città Creativa UNESCO per la Letteratura, a Como, Città Creativa UNESCO per l’Artigianato e l’arte popolare.

Il programma di eventi animerà i luoghi simbolo della cultura cittadina: la biblioteca comunale di Como, il Teatro Sociale e tutte le librerie del territorio che hanno scelto di aderire a #Comolegge.

Il filo conduttore di questa edizione è “Il senno sulla Luna. Sette giorni di libri, ragioni e follie”. Un titolo evocativo che rappresenta un vero e proprio invito a ritrovare tra le pagine dei libri il filo della conoscenza, del dialogo e della responsabilità collettiva.