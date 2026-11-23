Freddo e pioggia non hanno fermato i cittadini che hanno protestato a Centro Valle Intelvi contro il nuovo impianto di betonaggio che sarà realizzato in località Castiglione d’Intelvi di servizio ai lavori per la variante della Tremezzina.

Nonostante il maltempo 150 persone hanno risposto all’appello del Comitato Intelvi Radar per chiedere ancora una volta per rivedere la scelta del sito individuato. Una protesta pacifica – spiegano gli organizzatori – lungo un nastro bianco e rosso da cantiere utilizzato per mostrare la distanza tra il futuro impianto e le abitazioni. Da una parte un cartello con scritto: “90 METRI. QUI INIZIA L’IMPIANTO”. Dall’altra “0 metri. CASA”, in mezzo gli abitanti. Lungo il nastro i cartelli hanno dato voce alle preoccupazioni dei residenti: c’è chi solleva il tema delle polveri, chi quello del transito dei camion e del traffico. La richiesta è chiara, è stato ribadito: “Sì ALLA VARIANTE NON ALL’IMPIANTO”. Quindi l’appello al sindaco, Mario Pozzi: “Faccia due passi con noi” e “spieghi cosa può cambiare il tavolo tecnico”.

Dal canto suo il primo cittadino ribadisce il percorso seguito dall’amministrazione comunale e le garanzie previste per il controllo dell’impianto. “Abbiamo lavorato con la massima trasparenza portando avanti le decisioni prese già nel 2014 – chiarisce – ascoltando i cittadini abbiamo modificato il posizionamento iniziale dall’ex Cava Citrini, che era in un contesto abitato, alla nuova area industriale a Castiglione d’Intelvi e abbiamo attivato il tavolo tecnico come strumento di controllo e partecipazione dei cittadini, altro non possiamo fare”. Tra gli aspetti che saranno seguiti con attenzione, assieme agli enti preposti, figurano le emissioni di polveri, l’impatto acustico, la documentazione prodotta e le eventuali segnalazioni dei residenti.

L’importanza dell’impianto di betonaggio a servizio della variante è stata ribadita anche dal prefetto, Corrado Conforto Galli, nell’ultima riunione che ha visto al centro la variante.