Orari dei treni aggiornati in tempo reale anche su Google Maps. Trenord è il primo operatore ferroviario in Italia a portare sulle mappe di Google i dati sulla circolazione dei suoi convogli regionali, suburbani e aeroportuali. L’annuncio è arrivato lunedì 23 novembre. La novità riguarda da vicino anche i pendolari comaschi, che possono ora seguire sull’app l’andamento del viaggio durante la corsa e sapere quando il treno arriverà davvero in stazione, e non più soltanto l’orario scritto sul tabellone.

Fino ad ora, infatti, Google Maps indicava per i treni Trenord soltanto l’orario previsto, senza tenere conto di ritardi o variazioni. Adesso invece l’app mostra l’ora stimata di arrivo alle fermate e a destinazione, le coincidenze, i treni successivi sulla stessa linea e le eventuali modifiche al servizio, con aggiornamenti lungo tutto il tragitto. In caso di guasti o rallentamenti, chi viaggia può dunque trovare in fretta soluzioni alternative e combinare il treno con l’auto, gli autobus o la bicicletta. Si tratta degli stessi dati già disponibili sull’app e sul sito di Trenord, che arrivano ora anche su Google grazie al lavoro comune tra le 2 società. Per biglietti e assistenza, invece, Google Maps continua a rimandare ai canali ufficiali dell’azienda ferroviaria lombarda.

Per Trenord, del resto, Google Maps è tra le piattaforme di navigazione più usate in Italia e permette di pianificare lo spostamento dall’inizio alla fine. L’amministratore delegato Andrea Severini spiega che con la novità l’azienda punta ad avvicinare al treno anche chi finora ha scelto altri mezzi, e da Google parlano di nuovo passo avanti nella collaborazione tra le 2 aziende. Il servizio si rivolge infatti non solo a chi prende il treno ogni giorno, ma anche a chi lo usa di rado, ai passeggeri diretti a Malpensa e a chi arriva in Lombardia per turismo o per lavoro. Numeri alla mano, la rete Trenord conta ogni giorno 2.500 corse e circa 790mila passeggeri.