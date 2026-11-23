L’immunologo Alberto Mantovani riceverà il premio alla carriera della XIII edizione del Premio internazionale di letteratura Città di Como. Il riconoscimento gli verrà consegnato sabato 28 novembre nella Sala Bianca del Teatro Sociale di Como, nel corso della cerimonia di premiazione.

Nato a Milano nel 1948, Mantovani è uno dei protagonisti della ricerca biomedica internazionale. Per vent’anni direttore scientifico dell’Istituto Clinico Humanitas, oggi è presidente della Fondazione Humanitas per la Ricerca e professore emerito di Humanitas University. I suoi studi sul ruolo dell’immunità innata e dell’infiammazione nei tumori hanno aperto strade nuove alla comprensione e alla cura del cancro, e ne fanno l’immunologo italiano più citato nella letteratura scientifica mondiale. Accanto alla ricerca, Mantovani ha sempre coltivato la scrittura come strumento per condividere la conoscenza.

Il Premio Città di Como conferisce ad Alberto Mantovani il Premio alla carriera per il valore delle sue ricerche, che hanno contribuito a cambiare la comprensione del rapporto tra sistema immunitario e cancro, e per l’impegno nel rendere la conoscenza scientifica accessibile, partecipe della vita civile e vicina alle persone.

Con questo riconoscimento, il Premio Città di Como onora uno scienziato che ha fatto del dialogo tra ricerca e società una parte essenziale della propria vocazione, mostrando quanto la cultura scientifica appartenga al patrimonio comune e alla dignità della vita umana.

Giunto alla XIII edizione, il Premio internazionale di letteratura Città di Como è un concorso libero e indipendente, promosso da Giorgio Albonico, che valorizza la cultura e la letteratura in tutte le loro forme. Le sue tredici sezioni accolgono opere edite e inedite: dalla narrativa alla poesia, dalla saggistica al giornalismo, fino all’autobiografia, alla letteratura per ragazzi e alle opere multimediali.

Quest’anno le opere candidate sono state 2.840, arrivate da tutta Italia. Il montepremi complessivo è di 30.000 euro e per gli autori inediti il Premio offre anche la possibilità della pubblicazione. Il Premio alla carriera completa questo quadro: riconosce chi, con il proprio lavoro, ha mostrato come la parola scritta possa essere uno strumento di conoscenza e di crescita civile.