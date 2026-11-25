Pallacanestro Cantù, svolta in panchina: il nuovo capo allenatore è Jurij Zdovc, che arriva al posto di Francesco Vitucci. Sloveno, nato nel 1966, leggenda del basket europeo e membro della Fiba Hall of Fame dal 2020. Da giocatore Zdvoc ha vinto tutto: oro mondiale e due ori europei con la Jugoslavia, oltre all’argento olimpico e a una Coppa dei Campioni col Limoges. Da allenatore ha girato l’Europa, da Lubiana a San Pietroburgo, da Atene allo Zalgiris Kaunas.

Ora la sua sfida si chiama Pallacanestro Cantù.

Zdvoc è chiamato ad una impresa, far rialzare la testa ad una squadra che finora ha perso tutte le partite. Dopo l’ultimo stop a Scafati la società ha deciso di esonerare Francesco Vitucci e ha deciso di puntare su una grande firma. Un modo per mettere i giocatori, finora deludenti, davanti alle loro responsabilità, un’ultima spiaggia per conquistare a tutti i costi la salvezza nell’anno in cui si inizierà ad utilizzare la nuova arena.