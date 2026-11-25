3 milioni di euro da Regione Lombardia per 7 Distretti del Commercio in Provincia di Como. Un intervento concreto contro la desertificazione commerciale. Mentre le serrande si abbassano, i rincari si fanno sentire e grandi catene e shopping online mettono in crisi i negozi di vicinato, Regione ha messo in campo 63 milioni di euro per finanziare 180 Distretti del Commercio distribuiti su tutto il territorio, confermando e rafforzando il suo impegno a sostegno del settore. Nel dettaglio, alla provincia sono andati esattamente 2.984.311 euro per i distretti che hanno come comuni capofila Cernobbio, Mariano Comense, Capiago Intimiano, Tremezzina, Como, Dongo e Argegno. Ai primi cinque è stato concesso un finanziamento di 520mila euro ciascuno (il massimo che si può ottenere), mentre Argegno e Dongo avranno 192.155 euro.

Regione vicina ai negozi di vicinato. Fermi: “Elemento essenziale dell’identità dei territori”

È “un’ottima notizia per il nostro territorio”, commenta l’assessore regionale all’Università, Ricerca e Innovazione, il comasco Alessandro Fermi. “L’intervento – spiega – rientra a pieno titolo nella strategia di Regione Lombardia a sostegno alle economie locali e di valorizzazione del commercio di prossimità. “Il commercio – sottolinea Fermi – non è soltanto un motore economico e occupazionale: è un elemento essenziale dell’identità dei territori, contribuisce a mantenerli vivi, attrattivi, sicuri e vivibili, crea relazioni e rafforza il senso di appartenenza delle comunità”. “Finanziare i Distretti del Commercio – aggiunge – significa credere nel valore delle attività di vicinato”.

L’agevolazione regionale copre il 50% del costo complessivo dei progetti. La misura finanzia interventi di rigenerazione e riqualificazione delle aree commerciali, la realizzazione e la gestione di servizi comuni a beneficio di imprese, utenti e visitatori, le attività di governance e coordinamento dei Distretti. E in aggiunta agli investimenti regionali, i Comuni sono chiamati a destinare risorse proprie alle imprese del territorio, attraverso bandi da 50mila o 100mila euro. Un modello che punta a moltiplicare l’efficacia delle risorse pubbliche, garantendo interventi più capillari e una maggiore capacità di rispondere alle esigenze delle imprese.

Soddisfazione da Confesercenti Lombardia

Esprime soddisfazione Confesercenti Lombardia, dopo l’allarme lanciato nelle scorse settimane, che riguarda anche il Lario, tra ambulanti in meno e bar che chiudono. “L’elevata partecipazione al bando testimonia quanto lo strumento dei Distretti sia ormai radicato nelle politiche locali di sviluppo economico”, commenta Barbara Quaresmini, presidente di Confesercenti Lombardia. “I Distretti – ha aggiunto – non rappresentano soltanto uno strumento attraverso il quale veicolare risorse pubbliche, ma un modello di governance territoriale che può contribuire concretamente alla tenuta del commercio di prossimità. I nostri dati – fa sapere Quaresmini – evidenziano come nei territori in cui si è sviluppata questa esperienza il tessuto commerciale mostri una maggiore capacità di resistenza”.

Rimangono tuttavia situazioni di particolare fragilità, soprattutto nei centri sotto i cinquemila abitanti: sono già 59 i Comuni lombardi privi di negozi alimentari di vicinato, nei quali risiedono oltre 40mila persone. “La sfida dei prossimi anni – sottolinea Quaresmini – sarà consolidare i Distretti come strumento strutturale di politica economica territoriale, garantendo continuità alle risorse, rafforzando il ruolo delle associazioni di rappresentanza e individuando misure fiscali e di sostegno specifiche per i piccoli Comuni”.