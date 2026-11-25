Un murale dedicato a Paolo Borsellino nella biblioteca comunale di Como intitolata all’ex magistrato vittima di Cosa nostra nella strage di via D’Amelio del 19 luglio 1992. L’idea nasce dal Centro Studi Sociali contro le Mafie – Progetto San Francesco e vede coinvolti l’istituto “Paolo Carcano di Como”, Ance Como e la Fondazione della Seta. La proposta – che ha lo scopo di promuovere la cultura della legalità trai giovani – si inserisce nel percorso di celebrazione dei 10 anni dall’intitolazione della biblioteca (avvenuta nel 2019) e ha avuto l’ok della giunta comunale.



Gli studenti – dopo una fase di formazione e preparazione con il Centro Studi sociali contro le Mafie – entreranno nel vivo della ideazione e realizzazione delle proposte artistiche tra le quali si individuerà quella che verrà realizzata sul muro dell’androne della biblioteca. Le altre idee faranno parte poi di una mostra che affiancherà l’inaugurazione del murale. Ance Como metterà a disposizione il proprio supporto tecnico per gli aspetti esecutivi mentre la Fondazione della Seta supporterà le attività di divulgazione.



Il direttore del Centro Studi Sociali contro le Mafie – Progetto San Francesco, Claudio Ramaccini, ha parlato di: “Un esercizio di creatività ma anche di un gesto di responsabilità civile: trasformare un muro in un racconto, un colore in un impegno, un tratto in un’eredità. Questo concorso di idee – ha aggiunto – non nasce dal nulla. È il proseguimento naturale di un cammino iniziato anni fa, quando gli stessi studenti del Carcano realizzarono “La coppola della legalità” e, successivamente, furono fra i principali protagonisti della cerimonia di intitolazione della biblioteca con la realizzazione della mostra “Tratti di legalità”. I ragazzi del Carcano – ha concluso Ramaccini – riprenderanno il filo di una storia che li riguarda da vicino: la storia di un uomo che ha creduto nella giustizia fino all’ultimo respiro, e di una comunità che sceglie di ricordarlo attraverso la creatività delle nuove generazioni”.