Il grande rock italiano protagonista della nuova puntata di Rock’n Road, l’appuntamento musicale della prima serata del venerdì. La trasmissione va in onda venerdì 27 novembre alle 20, con la consueta replica di domenica 29 alle 12. Alla conduzione il cantautore comasco Simone Tomassini, che per l’occasione accoglie ospite d’eccezione Franco Mussida, chitarrista milanese e tra i fondatori della Premiata Forneria Marconi, la band che dagli anni Settanta ha portato il rock progressivo italiano sui palchi di tutto il mondo.

Come da tradizione del programma, la prima parte della puntata è dedicata ai big della musica italiana, chiamati a raccontarsi davanti alle telecamere tra aneddoti, emozioni e ricordi di carriera. Mussida ripercorre dunque oltre 60 anni di musica, dagli esordi fino al lavoro accanto ad alcuni dei nomi più importanti della canzone d’autore, da Lucio Battisti a Fabrizio De André. Non mancano poi i brani che hanno fatto la storia della Pfm e le riflessioni sul significato del rock, che per il chitarrista è da sempre sinonimo di anticonformismo. Nel dialogo con Tomassini c’è spazio anche per il suo modo di vivere la musica, fatta prima di tutto di emozione e immaginazione.

Nella seconda parte della puntata, invece, i riflettori si spostano sul territorio. Spazio dunque alle realtà musicali del Comasco, che trovano nel programma l’occasione per presentarsi al pubblico.