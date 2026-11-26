Lutto alla Pallacanestro Cantù: è morto improvvisamente oggi Roberto Bianchi, per tutti “Sam”. Aveva 66 anni.

Bianchi era legato all’ambiente canturino da decenni. Era entrato nel Club nel 2001 come allenatore del settore giovanile, per diventare poi preparatore atletico, ruolo ricoperto fino al 2016 e poi nuovamente dal 2024 al 2026. Nel corso degli anni aveva collaborato a più riprese anche con Progetto Giovani Cantù.

Il presidente Roberto Allievi ha voluto esprimere il dolore di tutto il club brianzolo: “Siamo tutti sconvolti dalla notizia della scomparsa di Sam. Una persona onesta, appassionata, un grandissimo lavoratore capace con la sua empatia di conquistare tutti gli atleti. Il suo ricordo e la sua passione resteranno senza dubbio nella memoria di tutti noi, così come l’esempio di attaccamento a questi colori che ha sempre dimostrato. A nome di tutta la società, desidero esprimere la più sincera vicinanza e le più sentite condoglianze ai suoi famigliari in questo momento così difficile”.