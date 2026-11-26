Terzo in Champions League. Non è un sogno ma un dato reale. Dopo cinque giornate il Como è sul podio in Europa.

Davanti ci sono solo Real Madrid a 15 punti e Paris Saint-Germain a 13. Dietro, i biancoblù a 12, davanti a Barcellona, Liverpool e Betis, battute solo per differenza reti, i lariani sono +14.

L’ultima notte europea l’ha decisa ancora una volta il Sinigaglia, fortino della squadra di Fabregas: 1-0 all’Aek Atene, gol di Milla, e qualificazione ai playoff già in tasca.

E ora la testa va alla prossima, la sesta giornata: mercoledì 9 dicembre, in trasferta, a Siviglia contro il Real Betis, alle 18.45. Un’altra notte per continuare a sognare gli ottavi diretti. Poi le sfide stellari con i campioni del Paris Saint Germain e il Barcellona.

Ma non c’è tempo per fermarsi pensando all’Europa. Perché il Como è in pieno tour de force. Nel weekend torna la serie A; alla vigilia della tredicesima giornata la formazione lariana è quinta con 26 punti, a 6 dalla Lazio capolista, e al Sinigaglia è ancora imbattuta. E si riparte subito da una settimana di fuoco.

Domenica 29 novembre alle 20.45, al Sinigaglia, arriva la Juventus, prima inseguitrice dei lariani, a cinque punti di distanza, uno dei match più attesi.

Mercoledì 2 dicembre alle 21, sempre in casa, gli ottavi di Coppa Italia contro la Cremonese.

Sabato 5 dicembre alle 15, trasferta corta e caldissima: dopo la promozione in A dei biancorossi torna il derby a Monza con possibili limitazioni severe per i tifosi ospiti. Si attendono le decisioni degli organi di sicurezza.

Tre partite in sette giorni. E Fabregas spera di recuperare qualcuno in infermeria.

Perché Kean starà fuori ancora qualche mese, problema alla gamba destra, Jesus Rodriguez ne avrà per almeno tre settimane, Caqueret è in dubbio dopo il ko alla vigilia dell’Aek.

Le speranze sono per Diao e Addai: l’obiettivo è averli almeno per la Juve. Ma se ne saprà di più alla conferenza stampa di presentazione. Intanto è rientrato Chalobah.

Pochi uomini, tante partite, ma è un Como che non vuole fermarsi.