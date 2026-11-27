Nuovo mese, nuovo sciopero: dicembre si apre con i primi disagi. Quella di venerdì 4 dicembre potrebbe rivelarsi una giornata complessa, almeno sul fronte dei trasporti. Previsto uno sciopero generale nazionale – sia per il settore pubblico sia per quello privato – indetto dai sindacati di base.

Trasporto ferroviario a rischio per 24 ore, dalle 21 di giovedì 3 dicembre alle 21 di venerdì 4. A mettere in guardia i passeggeri a una settimana dallo sciopero nazionale che coinvolgerà anche il trasporto pubblico, è RFI, rete ferroviaria italiana. A incrociare le braccia, quindi, potrebbe essere il personale del Gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. Non si escludono ritardi e cancellazioni sui treni a lunga percorrenza, l’Alta Velocità e i servizi regionali. Di norma, sono previste le consuete fasce orarie di garanzia, cioè dalle 6 alle 9 e poi dalle 18 alle 21. Ma – come precisato da RFI sul suo sito – non sono esclusi disagi e modifiche al servizio anche prima dell’inizio dello sciopero e dopo la sua conclusione. Per chi si muove verso l’aeroporto di Malpensa, invece, Trenord mette a disposizione bus sostitutivi senza fermate intermedie.

E a proposito di voli, lo sciopero di venerdì 4 dicembre coinvolgerà anche il settore aereo, che potrebbe fermarsi dalla mezzanotte alle 23.59. Come ricorda Enac, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, “durante gli scioperi vi sono le fasce orarie di tutela, dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21, nelle quali i voli devono essere comunque effettuati”.

Nella mobilitazione del prossimo venerdì è incluso il trasporto pubblico locale, quindi metro, tram e bus. In questo caso, le modalità di sciopero vengono stabilite a livello territoriale e al momento non sono ancora stati resi noti i dettagli sulle adesioni. Uno stop che coinvolgerà anche il settore autostradale, dalle 22 del 3 dicembre alle 22 del giorno successivo. Potrebbero esserci quindi disagi ai caselli e nei servizi di assistenza stradale. E la brutta notizia è che quello di venerdì 4 dicembre potrebbe essere solo il primo sciopero di una lunga serie attesa per tutto il mese.