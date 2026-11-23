Giorni di limitazioni e inevitabili disagi a causa degli impegni del Como sul campo. In vista dell’attesa sfida di Champions League tra Como e Aek Atene in programma martedì 24 novembre alle 21 al Sinigaglia, sarà off limits anche il parcheggio di Lazzago, utilizzato quotidianamente dai pendolari. Già dalle 6.30 del mattino scatta il divieto di sosta con rimozione forzata nell’area di via Colombo, accanto alla stazione di Grandate-Breccia, scelta ogni giorno da tanti comaschi che prendono il treno per Milano. Diversamente dalla precedente sfida di Champions, quando il parcheggio era rimasto aperto per non creare disagi, per questa occasione il Gruppo operativo per la sicurezza ha confermato la chiusura, nonostante la partita cada in un giorno lavorativo. L’area sarà riservata ai tifosi ospiti, per i quali sarà messa a disposizione una navetta gratuita fino allo Stadio Sinigaglia.

La polizia locale ha predisposto un piano straordinario per la gestione del traffico e della sosta attorno allo stadio. Nell’area, dal termine del match Como-Cagliari di sabato 21 e fino alle ore 8 di mercoledì 25 novembre, vige il divieto di sosta con rimozione forzata in viale Vittorio Veneto, per cinque stalli tra viale Rosselli e Largo Borgonovo e tra Largo Borgonovo e viale Puecher su entrambi i lati. Nel pomeriggio di oggi, divieto di sosta in via Sinigaglia e viale Masia, chiuse in serata anche al transito, eccetto per i residenti. Il giorno della partita, dalle 7.30 a mezzanotte, l’intera zona del Sinigaglia sarà chiusa a traffico e sosta e sarà vietato il passaggio dei pedoni tra i giardini a lago, viale Vittorio Veneto e largo Borgonovo.

Giornate impegnative, dunque, per il Como, ma anche per i comaschi. Il calendario presenta quattro sfide casalinghe consecutive per i lariani. Dopo Como-Cagliari, la sfida di Champions contro Atene. Si torna poi in campionato domenica 29 novembre alle 20.45 con il big match Como-Juventus, una gara sempre molto attesa, mentre mercoledì 2 dicembre alle 21 è in programma l’ottavo di finale di Coppa Italia contro la Cremonese, ancora in casa.