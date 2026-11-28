Controlli straordinari del territorio a Mariano Comense nel pomeriggio di ieri da parte della Polizia di Stato, in collaborazione con la Polizia Locale. Complessivamente, gli agenti hanno identificato 64 persone, controllato 30 veicoli, due esercizi pubblici ed elevato otto verbali per violazione al codice della strada durante un posto di blocco in viale Lombardia.

Controlli anche al parco dei Vivai, al Parco Porta Spinola e alla stazione ferroviaria, dove sono stati controllati anche i clienti dei bar vicini. Posto di blocco anche in via Milano e pattugliamenti nei comuni limitrofi.