Como-Juventus, il big match del Sinigaglia. Il Como affronta la Juventus guardandola dall’alto: 26 punti contro 21, cinque lunghezze di vantaggio alla vigilia della 13ª giornata.

Domenica alle 20:45 al Sinigaglia va in scena la sfida tra i lariani e la Vecchia Signora. I biancoblù arrivano carichi dopo il terzo successo consecutivo in Champions contro l’AEK Atene, la Juve dopo il 4-1 all’Omonia Nicosia in Europa League.

Fabregas contro Spalletti, allievo contro maestro. Il tecnico catalano chiede la partita perfetta: “Quando la Juve accende il motore va a un livello altissimo – spiega Fabregas – L’ho già detto e lo ribadisco, da parte nostra servirà una partita perfetta”.

Il tecnico del Como ritrova tre pedine importanti, Diao, Caqueret e Addai, anche se Diao difficilmente partirà titolare.

Il Como vuole continuare a sognare, la Juventus vuole accorciare e rilanciarsi.