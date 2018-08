Serie D, ecco il girone del Como ma è ancora attesa per il ripescaggio in C

Il Calcio Como ancora non sa quale campionato disputerà nella stagione ormai al via. In attesa che il Tar del Lazio si pronunci sulla domanda di ripescaggio degli azzurri in serie C intanto, la Lega di serie D ha presentato i gironi per la stagione, includendo anche la squadra lariana. Il Como è stato inserito nel Girone B.

Cambia completamente la geografia: se lo scorso anno il Como era in un gruppo lombardo-piemontese, nella prossima stagione il girone sarà quasi completamente lombardo, con molte formazioni bergamasche e bresciane e con tre veronesi. Tra i derby più interessanti, quello con il Mantova, altra nobile decaduta e il neopromosso Sondrio. Tra gli avversari incontrati in tempi recenti compaiono Caronnese, Pro Sesto e Seregno. Complessivamente, sono 168 le formazioni partecipanti alla serie D, suddivise in 9 gironi. Il massimo campionato della Lega Nazionale Dilettanti si presenta con sei raggruppamenti da 18 squadre e tre da 20.

Nel dettaglio, il girone B comprende Ambrosiana, Caravaggio, Caronnese, Ciserano, Como, Darfo Boario, Legnago, Mantova, Olginatese, Ponte San Pietro Isola, Pro Sesto, Rezzato, Scanzorosciate, Seregno, Sondrio, Villa d’Almè, Villafranca Veronese, Virtus Bergamo.

Il campionato inizierà nel week-end del 15-16 settembre e la data di avvio è stata posticipata proprio in attesa di conoscere gli esiti dei ricorsi che riguardano il Como ma non solo. Il Tar del Lazio dovrebbe pronunciarsi sul caso degli azzurri, che hanno chiesto appunto il ripescaggio in serie C, il prossimo 13 settembre. Anche il campionato di C inizierà negli stessi giorni.

