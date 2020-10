La Regione Lombardia stanzia 600mila euro ai territori di Erba, Ponte Lambro, Caslino d’Erba, Castelmarte, Canzo, Asso ed Eupilio per la pulizia del fiume Lambro. “Un finanziamento importante – commenta il sottosegretario con delega ai Rapporti con il Consiglio regionale, Fabrizio Turba – che consentirà la messa in sicurezza del fiume, un intervento che le comunità si aspettavano da tempo”.

“Come già avvenuto nel tratto tra Asso-Canzo, – spiega Turba – anche in questo caso la Comunità Montana utilizzerà le risorse economiche della Regione per interventi straordinari del Lambro, rimuovendo alberi e detriti accumulati in tutti questi anni nell’alveo del fiume, dove purtroppo troppo spesso è mancata la manutenzione ordinaria e straordinaria. Un’operazione ormai divenuta necessaria per recuperare la capacità idraulica del fiume”.

Anche il lago di Como oggi è stato interessato da un’operazione di pulizia, organizzata a Carate dall’Associazione Pescatori Como Alpha con il patrocinio e il supporto della amministrazione provinciale. Con l’ausilio dei sub e di una decina di barche, sono state rimosse diverse reti abbandonate sul fondo del lago: una importante azione di salvaguardia e pulizia delle rive, poiché spesso si tratta di reti lunghe centinaia di metri. Le operazioni, partite oggi da Carate, proseguiranno domani in altre località del Lario.