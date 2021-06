Letizia Moratti, vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, e Carlo Cimbri, amministratore delegato del gruppo Unipol, hanno inaugurato a Milano, in via de Castillia, il primo Hub vaccinale aziendale operativo in Lombardia. Un centro dalla capacità di 1.000 vaccini al giorno, come quello che sarà allestito in via dei Missaglia, sempre nel capoluogo lombardo. A questi ne sanno affiancati altri 20 nelle altre province.

“Si tratta di un momento importante – ha detto Moratti – La Lombardia è stata la prima Regione, grazie al lavoro di squadra con l’assessore Guido Guidesi, a firmare un accordo con 24 associazioni di categoria per le vaccinazioni in azienda e, appena il generale Figliuolo ci ha dato il via libera, cioè a partire da 2 giugno, ci siamo attivati per dare seguito al Protocollo che hanno firmato chiedendo loro di predisporre un elenco aggiornato delle aziende interessate”.