I dati di ieri erano poco attendibili, in termini di tendenza, poiché il numero di tamponi processati nella domenica di Ferragosto era prevedibilmente basso.

Oggi però in Lombardia sono stati quasi 33mila tamponi, 374 dei quali sono risultati positivi: un’incidenza dell’1,1%. Da segnalare un paziente ricoverato in meno nelle terapie intensive lombarde (39 in totale) e nove pazienti Covid in più nei reparti ordinari (sono 320). Due i nuovi decessi legati al Coronavirus.

I contagi per provincia: Milano 105, Bergamo 34, Brescia, 42, Como 27, Cremona 7, Lecco 10, Lodi 10, Mantova 15, Monza e Brianza 49, Pavia 32, Sondrio 7 e Varese 15.