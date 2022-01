Il Salone del Mobile slitta a giugno. L’evento era inizialmente in programma a Milano dal 5 al 10 aprile. Una scelta che è stata fatta considerando l’attuale situazione legata all’emergenza sanitaria.

“Per organizzare una sessantesima edizione che rispecchi in pieno il valore della manifestazione, il Cda di Federlegno Arredo Eventi, ha deliberato lo spostamento della rassegna”. Si legge in una nota. Una scelta fatta in accordo con FieraMilano.

“Alla luce dell’aumento dei contagi da Covid – scrive Maria Porro, presidente del Salone del Mobile – la decisione consentirà a espositori, visitatori, giornalisti e all’intera community internazionale dell’arredamento e del design di sfruttare al meglio e in piena sicurezza le potenzialità della rassegna”. Porro aggiunge: “L’evento quest’anno si presenterà ricco di novità e, oltre a festeggiare un compleanno importante, punterà sul tema della sostenibilità, facendosi palcoscenico dei progressi fatti in quest’ambito da creativi, designer e aziende”.

Il Salone del Mobile slitta nel mese di giugno dunque. La data, secondo gli organizzatori della mostra, favorirà anche la presenza di espositori e operatori stranieri. Gli ospiti esteri sono infatti un tradizionale punto di forza della manifestazione milanese, che da sempre è riferimento anche per gli artigiani brianzoli del settore.

