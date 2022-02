Incidente stradale in via Napoleona a Como poco prima delle 22 di ieri sera.

Incidente in via Napoleona

Due auto si sono scontrate. Nell’impatto sono rimaste ferite due persone: un uomo di 55 anni e una donna di 21. Entrambi sono stati trasportati in codice giallo – media criticità – rispettivamente negli ospedali di Erba e Cantù. Le loro condizioni – secondo le prime informazioni – non risulterebbero gravi.

Sul posto dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della Questura e le ambulanze. Per permettere le operazioni di soccorso e messa in sicurezza la polizia locale ha disposto la corsia a scendere di via Napoleona con deviazione del traffico su via Rimoldi. Concluse le operazioni la strada è stata riaperta al traffico.

