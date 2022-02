Biblioteca di Como al freddo. Poco più di dieci gradi la temperatura registrata – questa mattina – dal termometro che si trova all’interno della biblioteca. Tanta la rabbia di dipendenti e utenti della struttura.

Biblioteca di Como al freddo, rabbia di dipendenti e utenti

Le forti raffiche di vento di inizio febbraio hanno causato danni e disagi in numerosi punti della città, tra cui la struttura di protezione dell’impianto di riscaldamento sul tetto della biblioteca Paolo Borsellino. Per mettere in sicurezza le parti tecnologiche, l’impianto della biblioteca è stato spento.

Ad oggi la situazione è rimasta invariata provocando disagi non soltanto per chi lavora ma anche per l’utenza dello spazio comunale. La protezione civile ha donato alla biblioteca quattro stufette che sono state collocate accanto alle postazioni dei dipendenti.



Fino alla fine di febbraio – informa il Comune – l’aula studio non sarà accessibile agli studenti, saranno sospese le iniziative in sala conferenze, l’attività didattica in sala ragazzi e il servizio di consultazione di documenti in sede. Resta attivo il solo servizio di prestito e restituzione dei libri.

