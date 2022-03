Obiettivo riapertura a settembre per il Cinema Astra. Con la firma, ieri, del contratto preliminare per la gestione ha ufficialmente preso il via il percorso che dovrebbe far ripartire le attività nella storica sala della città di Como. Don Gianluigi Bollini, parroco di San Bartolomeo, parrocchia proprietaria del Cinema Astra, e Alessandro Pantano, amministratore delegato di Pga srl, hanno firmato il contratto preliminare per la gestione della sala. I tecnici incaricati dalla parrocchia hanno presentato intanto al Comune di Como tutta la documentazione per l’avvio del cantiere per la fase finale dei lavori. Alla firma erano presenti i rappresentati dell’associazione “Amici dell’Astra” che, con la cooperativa “Astra21”, avranno un ruolo diretto nella gestione del cinema garantendo la massima partecipazione dei comaschi nella vita della sala della comunità.

La parrocchia

«Pur nella fatica di questi anni che hanno causato ritardi nel stipulare un accordo in grado di dare nuove prospettive alla riapertura del Cinema Astra – è il commento del parroco don Gianluigi Bollini -, vorrei sottolineare in particolare due elementi che ancora sono l’anima di tutto il progetto di rilancio: la collaborazione e il gioco di squadra tra le tante realtà coinvolte e il grande sostegno e l’interesse dell’intera città. Ci attendono ancora ulteriori sfide, ma con questi due pilastri della collaborazione e del sostegno di tutti, sono certo riusciremo a superarle».

La società

Alessandro Pantano, Amministratore delegato di Pga, ha sottolineato: «Alla fine di un percorso ricco di ostacoli ma anche di stimoli importanti, siamo giunti alla sottoscrizione ufficiale dell’accordo per la gestione del Cinema Astra. È giusto ricordare che questo accordo è il frutto del meritevole lavoro svolto da un gruppo di giovani entusiasti, da professionisti del settore e soprattutto dalla riposta pronta e concreta di tutta la cittadinanza. Tutti uniti da una comune matrice cattolica e con l’obiettivo primario di riconsegnare alla città uno spazio che non sarà solo cinema, ma anche centro congressi e sala polivalente».