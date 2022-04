Faggeto Lario, i vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina poco dopo le 10.30 per il recupero di un cadavere lago. Il corpo di un uomo era a poca distanza dalla riva e dalle prime informazioni sembra fosse in acqua da tempo, difficile per questo riuscire a stabilire l’età.

Da una primissima valutazione non ci sarebbero segni di violenza sul corpo. Non si esclude il gesto volontario e neppure un possibile incidente. Sarà disposta l’autopsia. E sono in corso le indagini per ricostruire l’identità dell’uomo.

A Faggeto Lario sono intervenuti i vigili del fuoco per il recupero e i carabinieri oltre ai mezzi del 118.