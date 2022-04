Con la Domenica delle Palme inizia la Settimana Santa durante la quale si rievocano gli ultimi giorni della vita terrena di Cristo e vengono celebrate la passione, la morte e la risurrezione. La celebrazione domani mattina a Como presieduta dal vescovo, monsignor Oscar Cantoni, e trasmessa in diretta da Etv a partire dalle 9.55.

Alle 10 la prima parte della celebrazione si svolgerà dalla basilica di San Fedele: con la benedizione dei rami di ulivo e di palma, la commemorazione dell’ingresso del Signore a Gerusalemme. Poi inizierà la processione verso il Duomo dove è in programma la santa messa pontificale.

Domani pomeriggio, alle 15, è in programma poi l’esposizione del Crocifisso nel santuario di viale Varese. Per tutta la settimana i fedeli potranno sostare per qualche istante ai piedi della Croce per una preghiera. Anche quest’anno però – per motivi sanitari – non è possibile il rito del bacio.

Con la fine dello stato di emergenza si parla di una “prudente ripresa”. Nelle chiese non ci sono più limiti di capienza, il distanziamento non è obbligatorio ma resta opportuno evitare situazioni di assembramento. Dopo due anni torna la solenne processione per le vie della città nel giorno del Venerdì Santo. Quest’anno è previsto il giro corto. E torna anche la diretta su Etv.

Come da indicazioni della Conferenza episcopale italiana, la mascherina resta obbligatoria al chiuso (anche all’aperto durante la processione) ed è necessario evitare affollamenti.

La Settimana Santa

Gli altri riti della Settimana: giovedì mattina in Duomo il vescovo presiederà la santa messa del “Crisma” poi al pomeriggio inizierà il triduo “della morte sepoltura e risurrezione del Signore” che si concluderà domenica mattina con la santa messa di Pasqua dalla Cattedrale – ancora una volta in diretta su Etv – monsignor Cantoni celebrerà li pontificale con la Benedizione papale.