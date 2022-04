Quarta dose di vaccino anti Covid agli over 80, agli ospiti delle residenze sanitarie assistenziali e ai pazienti fragili tra i 60 e i 79 anni. In Lombardia si parte domani, lunedì 11 aprile.

Queste categorie si aggiungono dunque agli immunocompromessi per i quali la somministrazione era già iniziata all’inizio di marzo.

Per la quarta dose utilizzati i vaccini di Pfizer e Moderna. La nuova iniezione va fatta ad almeno 120 giorni dalla terza. L’indicazione non si applica a chi si è contagiato dopo aver ricevuto tre dosi.

Per quanto riguarda le somministrazioni, nelle Rsa si procederà internamente alle strutture stesse come avvenuto anche per la terza iniezione. Per fragili e over 80 sono attese le indicazioni nelle prossime ore. Si seguiranno, con ogni probabilità, le modalità utilizzate nei mesi scorsi: registrazione online tramite il portale regionale, iniezione negli hub, in farmacia o al domicilio per chi non può muoversi.