Incidente tra un’auto e una moto attorno alle 14 a Lipomo, in via provinciale per Lecco. Per cause ancora da chiarire, una 16enne in sella alla sua moto si è scontrata con una macchina. Nell’impatto, la ragazza ha riportato ferite e traumi che fortunatamente non sarebbero gravi.

La 16enne è stata soccorsa da un’ambulanza della Croce Rossa di Lipomo. Sulla provinciale sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco. Ripercussioni sulla viabilità nella zona.