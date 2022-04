Sciopero dei mezzi venerdì 22 aprile, a rischio le corse di bus, metro e treni. L’agitazione è stata indetta dall’organizzazione sindacale Cobas. La protesta, su scala nazionale, coinvolgerà tutte le categorie, sia pubbliche che private, trasporto ferroviario regionale compreso.

Lo sciopero è stato indetto dalle 00:01 alle 21 di venerdì 22 aprile. In una nota Trenord informa i viaggiatori che “considerando i dati di adesione in analoghe e precedenti proclamazioni, non si prevedono interruzioni alla circolazione ferroviaria in Lombardia. Potranno invece verificarsi sporadiche cancellazioni di treni che saranno tempestivamente comunicate”.

“Si consiglia – continua la nota dell’azienda che gestisce i collegamenti ferroviari in Lombardia – prima di mettersi in viaggio, di verificare sulla APP Trenord l’andamento della circolazione in real-time selezionando il treno di proprio interesse. In stazione prestate attenzione ai monitor e agli annunci sonori”.