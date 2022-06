Non ci sono cartelli o volantini cartacei per spiegare il programma elettorale. È la scelta sostenibile, a due giorni dalle elezioni, di Roberto Adduci, candidato sindaco di Como per il Comitato Assemblee Popolari. Le idee però ci sono. E il comitato le ha raccolte anche tra i cittadini su una piattaforma creata ad hoc.

Nel programma di Adduci c’è la riqualificazione dell’area ex Ticosa. Uno spazio che per il candidato 31enne dovrebbe essere verde e magari coltivato. “Tutto esiste già” spiega “ma si può ri-urbanizzare la città”. Parole con cui si riferisce anche a un altro luogo di Como e cioè l’ex Ospedale psichiatrico del San Martino. In questo caso, il progetto di Adduci è di riaprire gli spazi, rendendoli alla comunità. La sostenibilità è comunque il filo rosso di molte proposte del Comitato Assemblee Popolari. Per quanto riguarda i trasporti a Como ad esempio, nella visione di Adduci dovrebbero essere più green e gratuiti per i giovani. Sempre in tema di viabilità, il Comitato Assemblee popolari immagina anche la via ciclopedonale per collegare la via Napoleona a Como con Villa Olmo.