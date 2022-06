Ballottaggio a Como, vittoria di Alessandro Rapinese. Dopo gli scrutini in 73 sezioni su 74 Alessandro Rapinese consolida il successo. Ormai non ci sono dubbi: l’ex giocatore hockey su ghiaccio (è stato capitano della Lariana) diventerà il successore di Mario Landriscina sulla poltrona di primo cittadino del capoluogo lariano. Le percentuali: 55,33% per Rapinese (13.923 voti), 44,67% per l’esponente del centrosinistra Barbara Minghetti (11.241).

Per i commenti e la cronaca della notte del ballottaggio su Espansione Tv è in corso la maratona elettorale condotta dal direttore Andrea Bambace. Michela Vitale è in collegamento da Palazzo Cernezzi.