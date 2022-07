Vergani&Gasco, la nota agenzia specializzata nella comunicazione attraverso internet, premiata ai Webby Awards 2022, gli oscar del web.

Due i riconoscimenti ottenuti dall’azienda comasca di Albese con Cassano fondata da Luigi Vergani e Nicola Gasco: Best User Interface per www.romeoferraris.com e Best Navigation / Structure per www.quadriviogroup.com.

Un risultato che si aggiunge ai molti già in bacheca, che ancora una volta evidenzia l’eccellenza dell’agenzia Vergani&Gasco in un campo comunicativo altamente competitivo come quello del web.