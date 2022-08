(ANSA) – MILANO, 26 AGO – Non aumenterà per ora il biglietto dei mezzi pubblici a Milano che doveva subire un rincaro a causa dell’adeguamento Istat, come aveva stabilito l’Agenzia di bacino. Al momento l’aumento, previsto solo per biglietti e carnet e non per gli abbonamenti, è congelato, come spiegano dal Comune di Milano, ed è totalmente escluso fino a novembre e forse anche oltre. L’effetto economico dell’aumento Istat è di circa 38 milioni per tutta la Lombardia, con una stima approssimativa in proporzione per la città di Milano che si aggira tra i 15 e i 17 milioni di euro. Per il Comune però è Regione Lombardia che deve farsi carico dell’aumento quando scatterà. "Regione Lombardia si faccia carico dell’adeguamento Istat 2022 deliberato il 4 luglio – ha spiegato l’assessore alla Mobilità del Comune, Arianna Censi – . E per questo ho chiesto formalmente alla Regione di provvedere e porre in essere tutte le azioni utili a ricercare le risorse necessarie per coprire l’aumento Istat. Ma il tema delle risorse è più ampio: per questo chiederemo urgentemente al prossimo ministro dei Trasporti un tavolo tecnico perché intervenga a livello centrale per evitare il rincaro dei biglietti". (ANSA).