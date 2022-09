Viabilità, occhi puntati su via Per San Fermo a Como, che all’inizio della prossima settimana potrebbe chiudere.

La strada al momento è percorribile a senso unico alternato gestito da semaforo, a causa dello smottamento innescato nei giorni scorsi dalle precipitazioni, ma la situazione potrebbe peggiorare. Per ulteriori interventi, anche dei privati, la strada in alcune fasce orarie potrebbe infatti essere chiusa completamente.

Nei giorni scorsi, l’assessore alla Mobilità del Comune di Como, Enrico Colombo, aveva annunciato che via Per San Fermo “non riaprirà in tempi brevi”.

L’annuncio dopo il sopralluogo effettuato con i tecnici del Comune e i rappresentanti della proprietà privata dove si è verificata la frana. “La manutenzione e quindi la messa in sicurezza del verde che si affaccia sulla strada è di competenza del privato. – aveva spiegato l’assessore – Dunque, finché non saranno garantite le condizioni di sicurezza dell’area la via non potrà riaprire al traffico”. Gli interventi potrebbero portare alla chiusura totale.

I rischi sono caos in città e disagi per gli automobilisti nei giorni in cui sarà completamente vietato il transito.