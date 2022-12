Sono stati premiati oggi a Palazzo Lombardia i 40 vincitori del Premio Regionale Giovani. Un concorso fotografico e video dedicato a tutti i ragazzi e le ragazze tra i 18 e i 29 anni residenti o domiciliati in Lombardia. Tra i vincitori anche un comasco, Matteo Pavone di Rovello Porro, premiato per la categoria “Storytelling fotografico 18-24 anni” con il lavoro dal titolo “Provincial life is not city life”.

“In poche settimane hanno partecipato 205 giovani con lavori straordinari – ha dichiarato Stefano Bolognini, assessore regionale a Giovani e Comunicazione – E’ stato difficile scegliere chi premiare. Questo è un segnale positivo di attenzione, vivacità, maturità e conoscenza e ci dice che i giovani sono capaci e vogliono essere protagonisti. Sicuramente in futuro replicheremo e se possibile aumenteremo anche le maglie del concorso”.

Per ognuna delle quattro categorie, i vincitori hanno ricevuto un premio di 5.000 euro ciascuno, una parte in denaro e una quota in formazione qualificata. Le opere sono state valutate da una giuria di esperti nell’ambito della fotografia, del cinema e della produzione audiovisiva.