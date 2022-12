Vigilia e giorno di Natale di lavoro per il Como. Gli azzurri lunedì alle 15 sono impegnati allo stadio Sinigaglia contro il Cittadella, formazione che condivide il terzultimo posto nella classifica di serie B alla pari con i lariani. Domani per la squadra è prevista una rifinitura al mattino, poi festa in famiglia. Mister Moreno Longo ne ha parlato in sede di presentazione. “Ognuno trascorrerà la giornata con la propria famiglia e non ritiro. Per noi questo è un privilegio perché chi gioca in trasferta è in albergo. Ovviamente da parte di tutti serviranno maturità e consapevolezza, perché l’indomani ci sarà una battaglia sportiva con il Cittadella e ci dovremo presentare nel migliore dei modi”.

Gli ultimi giorni sono stati caratterizzati da cambi di allenatori. Alfredo Aglietti è arrivato al posto di Josep Clotet al Brescia. Claudio Ranieri – un clamoroso ritorno – ha sostituito Fabio Liverani al Cagliari. A questo proposito Moreno Longo ha spiegato: “Gli allenatori che come me erano senza squadra all’inizio della stagione erano fiduciosi, anche se, quando si è fuori, non si è mai tranquilli. Ma eravamo consapevoli che con un torneo così equilibrato, con una classifica in cui si è a pochi punti sia dai playout che dai playoff, tende a mancare la pazienza che c’è di solito. La paura viene a tutti e quando subentra in molti tendono a non aspettare: per questo si registra un alto numero di cambi rispetto a quello che si vede in un torneo normale”.