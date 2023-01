Il quad è una moto a quattro ruote, particolarmente agile nei percorsi delle valli e dei monti lariani. Un mezzo adatto anche a intervenire nelle emergenze, come dimostrato ieri sera dagli uomini del soccorso alpino.

Attorno alle 19.30 un uomo di 50 anni ha accusato un malore mentre si trovava in baita, in località Piannago, sotto i Corni di Canzo. Le squadre, attivate dalla centrale operativa, sono uscite con due mezzi fuoristrada e il nuovo mezzo quad, piccolo e leggero, che ha consentito di trasportare l’infermiere sul posto in circa 25 minuti, contro i 50 necessari con altri veicoli. Dopo la valutazione sanitaria da parte dell’infermiere, in accordo con la centrale l’uomo è stato portato in paese e poi in ospedale con l’ambulanza. Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, SOS di Canzo, l’automedica da Como.

“Un fattore determinante per raggiungere in poco tempo le persone da soccorrere è anche la capillarità della presenza dei nostri tecnici sul territorio, che conoscono molto bene i sentieri della zona e quindi possono individuare con precisione il mezzo più adatto per gestire l’intervento – spiegano dal soccorso alpino – Il quad è stato donato dalla Fondazione Rockefeller ed è un ottimo strumento per gestire questi tipi di interventi in baita, perché spesso le strade da percorrere per raggiungerle sono molto strette e impervie”.