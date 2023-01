Como. Un uomo arrestato e un altro in pericolo di vita in ospedale. E’ finita così la rocambolesca fuga di due ladri sui tetti – ieri sera – in pieno centro a Como, in via Borsieri. L’allarme è stato lanciato poco prima delle 18 da un cittadino che ha segnalato alle forze dell’ordine un furto in un’abitazione e la presenza di due uomini vestiti con abiti scuri arrampicarsi sulle grondaie di uno stabile di via Aldo Moro.

Immediato l’arrivo sul luogo degli agenti della Squadra Volante e della Squadra Mobile. I due malviventi sono però riusciti a fuggire in direzione del centro città. Pochi minuti dopo, verso le 18.20 è arrivata una seconda segnalazione sempre da un cittadino della zona che, dall’applicazione dell’antifurto installata sul cellulare, ha visto in diretta, grazie alle telecamere presenti in casa, due persone all’interno dell’appartamento di via Torriani.

Anche in questo caso la descrizione corrispondeva alla stessa fornita dal primo cittadino: due uomini vestiti con abiti scuri. Le pattuglie della Polizia di Stato hanno raggiunto il luogo della segnalazione entrando da due diversi accessi condominiali. I due malviventi si sono quindi dati alla fuga verso il tetto del condominio. In supporto degli agenti sono intervenuti anche i vigili del fuoco con l’autoscala per raggiungere i due fuggitivi.

Dopo il rocambolesco inseguimento sui tetti, gli agenti della Squadra Volante hanno fermato uno dei due malviventi, un cittadino albanese di 28 anni già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, senza fissa dimora e con due ordinanze di custodia cautelare pendenti.

Il secondo invece era riuscito a far perdere le proprie tracce. Tuttavia i poliziotti lo hanno individuato nascosto su un tetto di un appartamento di via Borsieri. L’uomo, alla vista degli agenti, ha ripreso la fuga ma durante l’inseguimento è caduto nel vuoto dal quarto piano della palazzina, precipitando nel cortile interno.

Le condizioni del fuggitivo – un cittadino albanese di 30 anni, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, senza fissa dimora e con a carico un’ordinanza di custodia cautelare – sono apparse subito gravi. Il 30enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. E’ ricoverato in prognosi riservata.

I due malviventi sono stati trovati in possesso di arnesi da scasso, oggetti preziosi – secondo le indagini – il bottino del furto e le chiavi di un’autovettura Volkswagen Golf individuata in via Benzi. Entrambi sono stati arrestati in flagranza di reato per furto in abitazione e in esecuzione dei provvedimenti pendenti a loro carico. Il primo si trova al carcere Bassone di Como mentre il secondo – come detto – è ricoverato all’ospedale Sant’Anna.

Intanto la zona resta sorvegliata dalle forze dell’ordine poiché nelle scorse settimane si sono verificati diversi episodi di furto. L’ultimo – nella stessa zona – risale allo scorso 8 dicembre.