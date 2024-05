L’attenzione sulla zona di via Anzani a Como resta alta da parte delle forze dell’ordine. La notte scorsa la polizia ha controllato un’auto nel parcheggio di un supermercato di Montano Lucino. La vettura era stata segnalata proprio in via Anzani poco prima. A bordo un 23enne cittadino italiano ma di origine africane al quale, dopo le verifiche, sono stati sequestrati più di 6 grammi di hashish. Gli è stata ritirata la patente dopo che il mezzo sul quale viaggiava è risultato preso a noleggio da un senegalese residente a Carate Urio.

Nelle stesse ore altre due volanti della polizia hanno effettuato ulteriori controlli ai clienti di un locale sempre in via Anzani e ad un altro gruppo che si era riunito in piazza Gobetti. In totale sono state identificate 39 persone, 8 delle quali risultate già note alla giustizia.

La polizia ha intensificato negli ultimi giorni il controllo del territorio con particolare attenzione ai locali della movida comasca e alle zone di maggiore concentrazione di persone già conosciute alle forze dell’ordine.