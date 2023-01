Torri e mura comasche, dopo i controlli su Porta Torre partirà a breve la manutenzione straordinaria delle fortificazioni in via Balestra. L’amministrazione cittadina ha affidato – a un’impresa milanese – i lavori di consolidamento delle mura di via Balestra. L’intervento comprende anche Torre San Vitale e le mura ad essa collegate, in via Balestra e nel primo tratto di via Battisti. L’impegno di spesa è di circa 130mila euro.

Si tratta di interventi di manutenzione e consolidamento delle fortificazioni urgenti e non più rinviabili. Lo scorso anno una pietra si era staccata da Torre San Vitale finendo sul parabrezza del furgone di un ambulante, distruggendolo.

Intanto – come detto – sono partite le indagini su Porta Torre. Il Comune – nelle scorse settimane – ha affidato l’incarico ad una società di ingegneria di Tirano per un importo complessivo di circa 34mila euro. La Torre, come anche il resto delle fortificazioni comasche, ad oggi è transennata. Anche in questo caso un sasso si era staccato dall’interno di Porta Torre, fortunatamente non ferendo nessuno. La fortificazione è stata dunque transennata per vietare il passaggio all’interno. “Le indagini sono in fase avanzate – ha spiegato nei giorni scorsi l’assessore all’ Urbanistica del Comune di Como, Enrico Colombo – Tra gennaio e febbraio avremo il risultato delle analisi per conoscere lo stato della Torre”.

I nuovi controlli prevedono rilievi laser del manufatto e delle fessure, per accertare lo stato di degrado della Torre. Stessa situazione per le altre fortificazioni cittadine.