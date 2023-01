Riqualificazione di Villa Olmo, termineranno la prossima settimana le analisi per verificare lo stato attuale della struttura. Intanto dalla giunta cittadina via libera al documento di indirizzo per il progetto di fattibilità tecnica ed economia. Oltre 11 milioni di euro – 11 milioni e 286mila euro la cifra esatta – per l’intervento di restauro degli elementi del parco e della storica dimora che si affaccia sul lago di Como.

La somma comprende un finanziamento di 893mila e 618 euro da Fondazione Cariplo, 8 milioni 831 mila euro fondi del Pnrr (Piano nazionale ripresa resilienza) e infine un milione e mezzo di euro dal bilancio comunale.

Riqualificazione di Villa Olmo

Nel documento varato dalla giunta sono state inserite anche le voci di spesa delle diverse fasi di progettazione. Nel dettaglio si tratta di 65mila euro per l’ex alloggio del custode, il bookshop e i servizi igienici per i visitatori: 21mila euro per le statue, la fontana monumentale e il tempietto neoclassico e infine la somma più cospicua, pari a 350mila euro per il parco e l’orto botanico.

Nel testo della determina si legge che “l’approvazione del progetto definitivo ed esecutivo sarà subordinata al reperimento e successivo stanziamento sul bilancio delle relative risorse finanziarie”.

Dopo le analisi sulla parte in muratura della villa la prossima settimana – e precisamente martedì – dovrebbero concludersi gli interventi per verificare lo stato del tetto della storica dimora. Si tratta di lavori propedeutici all’avvio del progetto di miglioramento.