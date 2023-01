Nel sabato che consacra il ritorno del campionato di serie B dopo la pausa, per il Como c’è un match tutt’altro che semplice. Domani alle 14 gli azzurri sono impegnati in trasferta a Cagliari. La gara è valida per la prima giornata di ritorno. All’andata la partita terminò 1-1, con i lariani raggiunti al 92’ con una conclusione da lontano di Gaston Pereiro.

Da quel giorno tanto è cambiato. Il Cagliari è una delle delusioni del campionato e ha appena cambiato allenatore: contro il Como farà il suo esordio Claudio Ranieri, chiamato al posto di Fabio Liverani. Al Como non c’è più Giacomo Gattuso, sostituito da Moreno Longo. In Sardegna l’ambiente è molto carico, ma lo stesso vale per il Como, che ha chiuso il girone d’andata in crescita con due successi, in trasferta a Terni e in casa con il Cittadella.

Durante la pausa il Como, oltre agli allenamenti, ha disputato una amichevole con la Tritium. Alla fine di questo periodo di stop del torneo risultano recuperati Cesc Fabregas e Daniele Baselli, che sono convocati per la sfida di Cagliari. Nel gruppo anche l’ultimo acquisto, il difensore esterno destro 22enne Edoardo Pierozzi, arrivato in prestito dalla Fiorentina.

Non ci saranno invece gli infortunati Alessio Iovine, Patrick Cutrone e Moutir Chajia.

Nel secondo turno del ritorno il Como affronterà poi in casa il Pisa. Gara che l’Osservatorio del ministero dell’Interno ha definito a “rischio”, con una serie di limitazioni che riguarderanno la presenza e l’afflusso dei tifosi.

I convocati del Como

Giuseppe Ambrosino, Tommaso Arrigoni, Daniele Baselli, Alessandro Bellemo, Luis Binks, Alex Blanco, Pierre Bolchini, Andrea Cagnano, Enrico Celeghin, Alberto Cerri, Jacopo Da Riva, Cesc Fàbregas, Paolo Faragò, Alessandro Gabrielloni, Simone Ghidotti, Nicholas Ioannou, Leonardo Mancuso, Cas Odenthal, Vittorio Parigini, Edoardo Pierozzi, Filippo Scaglia, Luca Vignali, Mauro Vigorito