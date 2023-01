Giornata numero 17 del Girone Verde di serie A2. La Pallacanestro Cantù sarà impegnata in casa della Blu Basket Gruppo Mascio Treviglio. Al PalaFacchetti la sfida tra i canturini primi con 28 punti e i bergamaschi secondi a 22. All’andata la squadra di coach Meo Sacchetti ha vinto per 68-58 in casa. I biancoblù vengono da una striscia di 12 successi consecutivi in campionato, mentre i trevigliesi di coach Alex Finelli sono reduci da cinque vittorie di fila.

«Sarà una partita stimolante, dato che anche loro arrivano da una bella striscia di vittorie – spiega coach Sacchetti -. Confido in una bella cornice di pubblico, che è sempre stata importante in questi mesi e che ci ha aiutato a giocare una buona pallacanestro. Dobbiamo cercare di scendere in campo mettendo in mostra i nostri punti forti” ha detto ancora Sacchetti “Treviglio ha diversi giocatori d’esperienza, come Cerella e Brian. Adesso hanno aggiunto anche Vitali, mentre la guardia americana Clark è cresciuta molto in questa prima parte di stagione”.

L’allenatore dei brianzoli tiene d’occhio anche Giuri, “un giocatore” dice “molto fisico che all’andata aveva qualche problema. Noi stiamo bene e non abbiamo acciacchi, gli allenamenti proseguono con una buona intensità” conclude Sacchetti.