Prosegue il ciclo “Il linguaggio universale della musica: le 32 sonate per pianoforte di Ludwig van Beethoven” del pianista Christian Leotta. Il settimo appuntamento della tournée – e il primo di questo 2023 – è in programma venerdì 27 gennaio alle ore 21 nell’Auditorium dell’Istituto Scolastico “Jean Monnet” a Mariano Comense (Via Santa Caterina 3).

In programma la Sonata per pianoforte n° 17 in Re minore, op. 31 n° 2, “La Tempesta”; la Sonata per pianoforte n° 13 in Mi bemolle maggiore, op. 27 n° 1; la Sonata per pianoforte n° 11 in Si bemolle maggiore, op. 22 e la Sonata per pianoforte n° 5 in Do minore, op. 10 n° 1.

Il concerto è organizzato dall’Associazione Melos con il sostegno di Fondazione Cariplo e con la collaborazione e il contributo del Comune di Mariano Comense.

Monumentale il programma del VII recital, che vede in apertura la celeberrima Sonata Op. 31 n. 2 “La Tempesta”. Cui seguiranno altre opere di straordinaria importanza quali la Sonata Op. 22, detta la “Grande Sonata”, l’Op. 27 n. 1 e l’Op. 10 n. 2. Coronando il 2022 con la standing ovation del VI recital del ciclo delle 32 Sonate di Beethoven eseguito al Teatro della Rosa di Albavilla (Info e prenotazioni: urp@comune.albavilla.co.it), Christian Leotta si appresta a cominciare un 2023 ricco di impegni musicali in Italia e all’estero.

Portare la grande musica fin quasi sulla soglia di casa, anche per coloro che non hanno la possibilità di raggiungere le sale da concerto nei capoluoghi. E’ questo l’obiettivo del progetto, che tocca altri 7 comuni del territorio lariano in una tournée di 10 concerti, fino al 30 marzo 2023, che intende proporre l’esecuzione integrale di tutte e 32 le Sonate per pianoforte di Beethoven.

Ingresso gratuito con prenotazione a: Tel. 031.757268 – manifestazioni@comune.mariano-comense.co.it. Sito web ufficiale: www.christianleotta.com